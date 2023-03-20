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На юге Украины военные сбили два российских беспилотника "Supercam S350"

Фото: в Николаевской области сбили российские дроны 20 марта (ЗМІ РФ)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные в понедельник, 20 марта, во время разведки ликвидировали два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350" в Николаевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

По данным ведомства, дроны были уничтожены в период времени с 16:0 до 16:30.

"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350"", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, данные беспилотники используются для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт. Кроме этого, с их помощью проводят дистанционный воздушный мониторинг местности и объектов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.

Ранее сообщалось, что в Украине утром 20 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя.

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Николаевская областьдрониВойна России против Украины