UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На півдні України військові збили два російські безпілотники "Supercam S350"

Фото: у Миколаївській області збили російські дрони 20 березня (ЗМІ РФ)
Автор: Наталія Кава

Українські військові в понеділок, 20 березня, під час розвідки ліквідували два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

За даними відомства, дрони було знищено в період часу з 16:0 до 16:30.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350"", - сказано в повідомленні.

Як розповіли військові, дані безпілотники використовуються для аерофотознімання з метою створення високодетальних цифрових карт. Окрім цього за їх допомогою проводять дистанційний повітряний моніторинг місцевості та об'єктів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами і засобами ППО був виявлений та знищений ворожий безпілотник.

Раніше повідомлялось, що в Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьдрониВійна Росії проти України