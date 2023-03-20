На півдні України військові збили два російські безпілотники "Supercam S350"

Українські військові в понеділок, 20 березня, під час розвідки ліквідували два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350" у Миколаївській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
За даними відомства, дрони було знищено в період часу з 16:0 до 16:30.
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350"", - сказано в повідомленні.
Як розповіли військові, дані безпілотники використовуються для аерофотознімання з метою створення високодетальних цифрових карт. Окрім цього за їх допомогою проводять дистанційний повітряний моніторинг місцевості та об'єктів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами і засобами ППО був виявлений та знищений ворожий безпілотник.
Раніше повідомлялось, що в Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.
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