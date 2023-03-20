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По Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняли авиацию

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Украина, Понедельник 20 марта 2023 09:19
По Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняли авиацию Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине утром 20 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. В то же время в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сигнал воздушной тревоги раздался во всех областях около 9:10.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет российского истребителя МиГ-31К, который может быть вероятным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Самолет поднялся в небо около 9:00 с аэродрома "Мачулищи".

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:15

По Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняли авиацию

Напомним, Россия в ночь на 18 марта атаковала Украину дронами-камикадзе.

Кроме того, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может нанести точечные удары по Украине.

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