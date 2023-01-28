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На юге Украины штормовой ветер. Есть ли угроза атаки дронов: ответ Гуменюк

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Суббота 28 января 2023 17:12
На юге Украины штормовой ветер. Есть ли угроза атаки дронов: ответ Гуменюк Иллюстративное фото: в ОК "Юг" рассказали, есть ли угроза атаки дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне гипотетически могут сегодня, 28 января, запустить дроны-камикадзе по Украине, несмотря на штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"В принципе запуски дронов гипотетически возможны. Но порывистый ветер и та штормовая погода, которая сегодня бурлит на юге, играет на руку Украине. Гипотетически дроны могут запускать под ночь", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 26 января россияне запустили иранские дроны-камикадзе по Украине. Все 24 “Шахеда” были сбиты.

Также мы писали, что в Украину прибыли 6 систем противодействия вражеским беспилотникам, которых называют "Ловцы "Шахедов".

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