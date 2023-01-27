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"Ловцы Шахедов" прибыли: Украина получила шесть систем перехватчиков дронов

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Киев, Пятница 27 января 2023 14:22
"Ловцы Шахедов" прибыли: Украина получила шесть систем перехватчиков дронов Фото: в Украину прибыли "Ловцы Шахедов" для перехвата дронов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину прибыли 6 систем противодействия вражеским беспилотникам, которых называют "Ловцы "Шахедов". Они защищают энергетические объекты от атак дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

"В настоящее время закупили 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает выявлять и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минцифре, Fortem DroneHunter F700 - это автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом, летящий на скорости более 100 км/ч, перехватывающий и приземляющий вражеские беспилотники.

"На видео - обучение операторов на полигоне. Все готовы, все готово! Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому", - говорится в сообщении.

Напомним, что сбор средств на "Ловцов Шахедов" стартовал еще осенью прошлого года, он был организован UNITED24 совместно с Monobank и блогером-волонтером Игорем Лаченковым.

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