На юге Турции снова зафиксировали сильные землетрясения

В ведомстве отметили, что вблизи границы с Сирией было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 и, спустя три минуты, там произошло еще одно - магнитудой 5,8.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 16 километров. Толчки ощущались во всей провинции и в ряде других соседних стран, а именно: Ливане, Сирии, Кипре и Израиле.

Турецкие СМИ уже пишут, что из-за землетрясений есть разрушения, но официальные источники пока не подтверждают эту информацию.

Обновлено 19:48

По информации телеканала Al-Arabiya, на севере Сирии в результате землетрясения обрушились здания в двух городах, пострадали жители.

При этом в провинции Хатай уже полностью отключили электричество из-за катаклизма. Там есть разрушения.

Обновлено 20:15

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций призвало граждан держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря до 50 сантиметров.