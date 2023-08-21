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Затоплены улицы, "гейзеры" и задержка транспорта: в Киеве разгулялась непогода

Киев, Понедельник 21 августа 2023 15:47
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Затоплены улицы, "гейзеры" и задержка транспорта: в Киеве разгулялась непогода Фото: в Киеве 21 августа разыгралась непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 21 августа после длительной жары разыгралась непогода. Некоторые улицы уже знатно подтопило, а местами предупреждают о проблемах с курсированием общественного транспорта.

Что известно о последствиях непогоды в Киеве - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Последствия непогоды

Сегодня днем столицу накрыл не только мощный ливень, но и местами киевляне слышали гром.

Очевидцы в сети активно делятся последствиями непогоды и добавляют, что "погоду в Киеве, можно описать фразой "льет как из ведра".

Значительные затопления улиц фиксируют на правом берегу. В частности, на Лукьяновке. Кроме того, потоп фиксируют и на Кирилловской улице.

Более того, в результате мощных осадков забил "гейзер" недалеко от торгового центра "Украина". Вероятно, там произошел прорыв трубы.

Что с транспортом

Тем временем в "Киевпасстрансе" предупреждают о задержке в движении транспорта, а именно:

  • Задерживается движение троллейбусов №№19, 23, 31 по ул.Дорогожицкая - ул.Семьи Хохловых (движение возобновлено в 15:37, курсирование с отклонением графика).
  • Задерживается движение трамваев №№11к, 12к, 16к, 19к по ул. Сырецкая (движение возобновлено в 15:37, курсирование с отклонением графика).
  • Задерживается движение трамваев №18 по ул. Дмитровская - ул.Коперника (движение возобновлено в 15:37, курсирование с отклонением графика).

Что говорят синоптики

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня днем местами в Киеве и области дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью +16 +21 градус, а днем +27 +32 градуса. При этом в Киеве ночью +18 +20, а днем +28 +30 градусов.

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