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На юге оккупанты обстреляли гражданские буксиры, есть погибшие и раненые

Фото: на юге россияне обстреляли буксиры (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В понедельник, 31 октября, россияне обстреляли два портовых гражданских буксира на Очаковском направлении. Два человека погибли, один ранен, а еще один пропал без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сводку от Объединенного командования "Юг".

В командовании отмечают, что в момент удара буксиры осуществляли транспортировку баржи с зерном.

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление суднами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного - неизвестна", - отмечается в сводке.

Российская армия обстреляла тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня населённые пункты Новоалександровской общины в Херсонской области. Ранены три человека.

В тот же день россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены многоэтажные и девять частных домов, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы.

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