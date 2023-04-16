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В Дубае произошел масштабный пожар в жилом доме, есть погибшие

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Воскресенье 16 апреля 2023 16:44
В Дубае произошел масштабный пожар в жилом доме, есть погибшие Иллюстративное фото: В Дубае произошел масштабный пожар в жилом доме (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Дубае произошел масштабный пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли по меньшей мере 16 человек и еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Peoples Daily.

В заявлении, опубликованном Офисом правительства Дубая, причина пожара объясняется несоблюдением требований безопасности и охраны здания. Власти проводят тщательное расследование, чтобы представить подробный отчет о происшествии.

Пожарные быстро отреагировали на место происшествия и эвакуировали здание. Предположительно, пожар возник на четвертом этаже.

Очевидцы сообщили о сильном задымлении, исходящем из здания. Работник магазина вспомнил, что услышал громкий взрыв, и несколько человек попытались спасти жильцов, но им помешал густой дым.

Напомним, ранее в американском штате Мэн грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов и загорелся.

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