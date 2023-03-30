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В США столкнулись два военных вертолета

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Кентукки, Четверг 30 марта 2023 10:18
В США столкнулись два военных вертолета Фото: в США произошла авиакатастрофа с военными вертолетами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В США два военных вертолета столкнулись в небе во время выполнения учебной миссии. Инцидент произошел в штате Кентукки вечером в среду, 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, два штурмовых вертолета HH-60 Black Hawk врезались друг в друга около 22:00 во время выполнения учебной миссии в округе Тригг. Вертолеты принадлежат 101 воздушно-десантной дивизии, базирующейся на базе Форт-Кембелл.

Военные отмечают, что информация о пострадавших выясняется. Никаких других подробностей о катастрофе, включая количество людей на борту вертолетов, пока не поступало.

При этом губернатор штата Энди Бешир сообщил в соцсетях, что, вероятно, ожидаются жертвы.

В США столкнулись два военных вертолета

Фото: в США произошла авиакатастрофа с военными вертолетами (twitter.com/RADARIDNEWS)

Напомним, в начале марта неподалеку от Рима столкнулись два военных самолета, в результате авиакатастрофы пилоты погибли.

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