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Рекордная жара: в Киеве на выходных обновлен температурный максимум 2010 года

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Украина, Понедельник 07 августа 2023 11:55
Рекордная жара: в Киеве на выходных обновлен температурный максимум 2010 года Фото: В Киеве обновлен температурный рекорд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ночь на воскресенье, 6 августа, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 21,2 градуса тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 21,0 градуса 2010 года превышено на 0,2 градуса.

Как сообщало РБК-Украина, выходные в Украине были жаркими, а температура в Киеве поднялась выше 35 градусов. В понедельник, 7 августа, температура значительно снизилась под влиянием циклона с запада.

Напомним, лето 2010 года в Украине было самым теплым в истории. Всего за лето в Киеве было 45 дней с температурой воздуха выше 30 градусов.

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