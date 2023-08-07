Рекордная жара: в Киеве на выходных обновлен температурный максимум 2010 года

Ночь на воскресенье, 6 августа, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 21,2 градуса тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, предыдущее рекордное значение 21,0 градуса 2010 года превышено на 0,2 градуса. Как сообщало РБК-Украина, выходные в Украине были жаркими, а температура в Киеве поднялась выше 35 градусов. В понедельник, 7 августа, температура значительно снизилась под влиянием циклона с запада.