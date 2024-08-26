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В Южно-Китайском море столкнулись корабли Китая и Филиппин

Понедельник 26 августа 2024 02:25
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В Южно-Китайском море столкнулись корабли Китая и Филиппин Фото: в Южно-Китайском море произошел новый инцидент с кораблями Китая и Филиппин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В воскресенье, 25 августа, китайские корабли протаранили и обстреляли из водометов судно Филиппинского бюро рыболовства в спорных водах Южно-Китайского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел возле отмели Сабина. По данным филиппинской оперативной группы, китайские суда протаранили и применили водометы в отношении судна Филиппинского бюро рыболовства, которое перевозило продовольствие, топливо и медикаменты для филиппинских рыбаков.

Версия Филиппин

Оперативная группа Филиппин обвинила Пекин в "агрессивных и опасных маневрах", направленных на блокирование миссии по пополнению запасов.

"Эти непрофессиональные, агрессивные и незаконные действия создали серьезные риски для безопасности филиппинского экипажа и рыбаков, которым они должны были служить", - заявила группа.

В группе также сообщили, что судно Бюро рыболовства, которое направлялось от отмели Халф-Мун к отмели Сабина, столкнулось с несколькими китайскими судами, которые совершили "опасные маневры", в результате чего его двигатель вышел из строя и судно было вынуждено прекратить миссию по пополнению запаса рыбных ресурсов.

Манила повторила свой призыв к Пекину прекратить провокационные действия, дестабилизирующие региональный мир и безопасность.

Версия Китая

Береговая охрана Китая заявила, что приняла "меры контроля" против судна, которое «незаконно» вошло в акваторию и неоднократно приближалось к китайским кораблям опасным образом.

Также в охране отметили, что филиппинский корабль «проигнорировал неоднократные серьезные предупреждения и намеренно приблизился и протаранил» китайский правоохранительный катер, что привело к столкновению. Китайская охрана полностью переложила ответственность за инцидент на филиппинскую сторону.

Агентство отмечает, что инцидент затмил усилия обеих стран, направленные на восстановление доверия и урегулирование споров после месяцев конфронтации, в частности жестокого столкновения в июне, в котором филиппинский моряк потерял палец.

Инциденты с кораблями Китая и Филиппин

На контроль над Южно-Китайским морем претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. Торговля в регионе ежегодно приносит около 3 трлн долларов США.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге признала претензии Китая на эти морские территории не имеющими правовых оснований. Пекин не согласился с таким решением.

За последние месяцы между кораблями Китая и Филиппин регулярно происходят столкновения и конфликтные инциденты.

Последний такой инцидент произошел 19 августа - в Южно-Китайском море в очередной раз столкнулись корабли береговой охраны Китая и Филиппин. Это спровоцировало новый виток противостояния в затянувшемся морском споре между странами.

В марте корабли береговой охраны Китая обстреляли из водометов корабли Филиппин.

В то же время Манила не исключила расширения соглашения с Китаем для прекращения затянувшегося морского спора.

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