У Південно-Китайському морі зіткнулися кораблі Китаю та Філіппін

В неділю, 25 серпня, китайські кораблі протаранили й обстріляли з водометів судно Філіппінського бюро рибальства у спірних водах Південно-Китайського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався біля мілини Сабіна. За даними філіппінської оперативної групи, китайські судна протаранили і застосували водомети щодо судна Філіппінського бюро рибальства, яке перевозило продовольство, паливо і медикаменти для філіппінських рибалок.

Версія Філіппін

Оперативна група Філіппін звинуватила Пекін в "агресивних і небезпечних маневрах", спрямованих на блокування місії з поповнення запасів.

"Ці непрофесійні, агресивні та незаконні дії створили серйозні ризики для безпеки філіппінського екіпажу та рибалок, яким вони мали служити", - заявила група.

У групі також повідомили, що судно Бюро рибальства, яке прямувало від мілини Халф-Мун до мілини Сабіна, зіткнулося з кількома китайськими суднами, які здійснили небезпечні маневри", внаслідок чого його двигун вийшов з ладу і судно було змушене припинити місію з поповнення запасу рибних ресурсів.

Маніла повторила свій заклик до Пекіна припинити провокаційні дії, що дестабілізують регіональний мир і безпеку.

Версія Китаю

Берегова охорона Китаю заявила, що вжила "заходів контролю" проти судна, яке "незаконно" увійшло в акваторію і неодноразово наближалося до китайських кораблів у небезпечний спосіб.

Також в охороні зазначили, що філіппінський корабель "проігнорував неодноразові серйозні попередження та навмисно наблизився і протаранив" китайський правоохоронний катер, що призвело до зіткнення. Китайська охорона повністю переклала відповідальність за інцидент на філіппінську сторону.

Агентство зазначає, що інцидент затьмарив зусилля обох країн, спрямовані на відновлення довіри та врегулювання суперечок після місяців конфронтації, зокрема жорстокого зіткнення у червні, в якому філіппінський моряк втратив палець.