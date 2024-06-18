В Южно-Китайском море столкнулись корабли КНР и Филиппин

Что говорят в Китае

По данным береговой охраны Китая, филиппинское судно поставки "намеренно и опасно" приблизилось к китайскому судну, что привело к небольшому столкновению. В КНР утверждают, что это произошло после того, как филиппинское судно "незаконно вторглось" в воды у Второй отмели Томаса.

Также в китайской береговой охране заявили, что филиппинское судно для транспортировки и пополнения запасов проигнорировало неоднократные предупреждения.

Позиция Филиппин

Манила отвергла обвинения Пекина, назвав их "вводящими в заблуждение".

Оперативная группа Филиппин в Южно-Китайском море сообщила, что суда КНР участвовали в таране и буксировке, создавая риск для жизни и повреждая лодки.

Филиппинская сторона заявляет, что ее вооруженные силы будут сопротивляться действиям Китая в спорных водах на фоне нового случая столкновения судов в акватории.

"Вооруженные силы Филиппин должны сопротивляться опасному и безрассудному поведению Китая в Западно-Филиппинском море. Действия Китая являются настоящими препятствиями для мира и стабильности в Южно-Китайском море", - заявил филиппинский министр обороны Гилберто Теодоро.

Реакция США

Реагируя на инцидент посол США на Филиппинах МэриКей Карлсон в своем Twitter (X) осудила "агрессивные, опасные" маневры Китая, и заявила, что столкновение "нанесло телесные повреждения".

Кроме того, в Государственном департаменте США назвали действия КНР "эскалационными и безответственными". Вашингтон также подтвердил, что его соглашение о взаимной обороне с Филиппинами распространяется на любые нападения на вооруженные силы, корабли или самолеты Филиппин в любой части Южно-Китайского моря.

В Госдепе говорят, что случай в понедельник стал очередной "провокацией" Китая, направленной на препятствование поставке персонала Филиппин на судне BRP Sierra Madre, дислоцирующемся на спорной мели Второго Томаса. В этом месте в прошлом году были неоднократные случаи столкновений с Китаем.

"Опасное и умышленное использование кораблями КНР водометов, таранов, блокирование маневров и буксировку поврежденных филиппинских судов поставило под угрозу жизнь филиппинских военнослужащих, безрассудно и угрожает региональному миру и стабильности", - говорится в заявлении Госдепа.

"Спорное" море

Напомним, Китай и Филиппины в течение нескольких месяцев обменивались обвинением по поводу опасных маневров на Второй мели Томаса, атолле в 200-мильной исключительной экономической зоне (EEZ) Манилы в Южно-Китайском море. При этом Китай считает эту территорию своей.

Так, Пекин претендует на почти все Южно-Китайское море - канал с ежегодной морской торговлей на сумму свыше 3 триллионов долларов США - включая части, на которые претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней.

Отметим, что Филиппины называют часть Южно-Китайского моря - Западно-Филиппинским морем.