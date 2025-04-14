В Южной Корее стартовал громкий суд над экс-президентом: когда ждать приговора

Судебное заседание прошло в Центральном районном суде Сеула в понедельник, 14 апреля, утром. Экс-президент присутствовал лично. По данным СМИ, судьи попросили Юн Сок Еля назвать свое имя, дату рождения и другую личную информацию.

Журналисты сообщают, что бывший глава государства отрицал свою вину в планах организовать мятеж.

"Это противоречит правовым принципам - строить дело о мятеже на основании обвинительного заключения, которое выглядит как распечатка инцидента, длившегося всего несколько часов и немедленно снятого ненасильственным путем после принятия требования Национального собрания (парламента Южной Кореи - ред.) о его снятии", - рассказал он в ходе заседания.

В свою очередь сторона обвинения подчеркнула, что Юн Сок Ель намеревался "начать бунт" с целью "подрыва Конституции".

Ожидается, что в ходе суда должны быть допрошены два офицера. Один из них утверждает, что получил указание от высшего командования "вытащить депутатов, собравшихся в Национальном собрании, чтобы отменить военное положение".

По мнению экспертов, суд над бывшим президентом будет долгим.

"Первый вердикт, скорее всего, будет вынесен в августе, но дело включает в себя около 70 000 страниц доказательств и множество свидетелей. Поэтому, если суд сочтет необходимым, процесс может быть продлен", - приводит France24 слова адвоката Мин Кен Сика.

К слову, в Южной Корее за мятеж может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь.