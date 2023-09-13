Будут последствия. В США отреагировали на переговоры между РФ и КНДР

Об этом сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы продолжаем призывать Северную Корею выполнить свои публичные обязательства не поддерживать войну России в Украине... Безусловно, будут последствия", - сказал Кирби.

Спикер отметил, что беспокойство вызывает то, что Россия может "активно способствовать" совершенствованию ракетной программы Северной Кореи.

"Мы должны увидеть, что выйдет из этой встречи... Очевидно, что у нас есть беспокойство по поводу любых растущих оборонных отношений между Северной Кореей и Россией", - добавил он.

Встреча диктаторов

Напомним, сегодня, 13 сентября, прошла встреча между диктаторами КНДР и России - Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

Детальнее о том, что происходило во время встречи Путина и Кима, можно узнать в материале РБК-Украина.

Вчера мы писали, что США будут внимательно следить за результатами встречи Путина с его северокорейским коллегой. Более того, они готовы наложить на страны новые санкции, в случае согласования поставок оружия.

Подробнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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