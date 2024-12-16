США ввели санкции против Северной Кореи и России: в списке - генералы КНДР
США ввели новые санкции против России и Северной Кореи. В санкционный список внесли, в частности, северокорейских генералов, которых отправили в РФ.
Об этом сказано в заявлении Минфина США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отметили в ведомстве, новые ограничения направлены на финансовую деятельность Пхеньяна и военную поддержку Москвы.
В частности, санкции ввели против:
- северокорейских банков;
- северокорейских генералов;
- официальных лиц КНДР;
- нефтетранспортных компаний РФ.
Под санкциями теперь северокорейские банки Golden Triangle Bank и Korea Mandal Credit Bank.
Войска КНДР в России
Напомним, еще в октябре стало известно о том, что Северная Корея в качестве помощи России отправила в Курскую область своих солдат. Они уже участвовали в боевых действиях против украинских защитников.
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, потери подразделений, которые укомплектованы российскими и северокорейскими солдатами, составляют около 200 человек.
При этом представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер подтвердил, что среди солдат КНДР, которых отправили в Курскую область, есть убитые и раненые.
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