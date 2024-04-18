Южная Корея выделит Украине пакет финансовой помощи для гуманитарных нужд

Южная Корея в этом году предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 млн долларов в рамках обещанного пакета помощи на сумму 2,3 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

По его словам, правительство Южной Кореи планирует предоставить первоначальные 200 млн долларов в этом году в виде гуманитарной помощи для реагирования на чрезвычайные потребности в Украине, а оставшиеся 2,1 млрд долларов будут предоставлены в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF), начиная с 2025 года.

Отмечается, что детальные проекты программы восстановления в рамках Фонда будут определены после тесных консультаций с украинской стороной.

Министр финансов также отметил, что Южная Корея также пожертвует по 50 млн долларов Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития на их проекты помощи Украине.