Южная Корея выделит Украине пакет финансовой помощи для гуманитарных нужд
Южная Корея в этом году предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 млн долларов в рамках обещанного пакета помощи на сумму 2,3 млрд долларов.
Об этом заявил министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
По его словам, правительство Южной Кореи планирует предоставить первоначальные 200 млн долларов в этом году в виде гуманитарной помощи для реагирования на чрезвычайные потребности в Украине, а оставшиеся 2,1 млрд долларов будут предоставлены в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF), начиная с 2025 года.
Отмечается, что детальные проекты программы восстановления в рамках Фонда будут определены после тесных консультаций с украинской стороной.
Министр финансов также отметил, что Южная Корея также пожертвует по 50 млн долларов Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития на их проекты помощи Украине.
Помощь Южной Кореи Украине
В сентябре прошлого года стало известно, что Южная Корея выделит Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 2,3 млрд долларов. Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что первое время средства от Южной Кореи будут использованы на приобретение и поставки критически необходимого оборудования.
В апреле также сообщалось, что правительство Южной Кореи передало Министерству здравоохранения Украины 70 машин скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи во время войны. Ранее в Украину уже было доставлено 30 автомобилей от Сеула. Суммарно за последние месяцы Южная Корея передала Украине в качестве гуманитарной помощи 100 "скорых".
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