ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея выделит Украине пакет финансовой помощи для гуманитарных нужд

Четверг 18 апреля 2024 07:41
UA EN RU
Южная Корея выделит Украине пакет финансовой помощи для гуманитарных нужд Фото: Южная Корея выделит Украине пакет финансовой помощи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея в этом году предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 млн долларов в рамках обещанного пакета помощи на сумму 2,3 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По его словам, правительство Южной Кореи планирует предоставить первоначальные 200 млн долларов в этом году в виде гуманитарной помощи для реагирования на чрезвычайные потребности в Украине, а оставшиеся 2,1 млрд долларов будут предоставлены в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF), начиная с 2025 года.

Отмечается, что детальные проекты программы восстановления в рамках Фонда будут определены после тесных консультаций с украинской стороной.

Министр финансов также отметил, что Южная Корея также пожертвует по 50 млн долларов Всемирному банку и Европейскому банку реконструкции и развития на их проекты помощи Украине.

Помощь Южной Кореи Украине

В сентябре прошлого года стало известно, что Южная Корея выделит Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 2,3 млрд долларов. Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что первое время средства от Южной Кореи будут использованы на приобретение и поставки критически необходимого оборудования.

В апреле также сообщалось, что правительство Южной Кореи передало Министерству здравоохранения Украины 70 машин скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи во время войны. Ранее в Украину уже было доставлено 30 автомобилей от Сеула. Суммарно за последние месяцы Южная Корея передала Украине в качестве гуманитарной помощи 100 "скорых".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Южная Корея
NEWS
Более 900 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 900 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться