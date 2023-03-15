Южная Корея и Польша договорились об участии в восстановлении Украины

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его польский коллега Збигнев Рау договорились об активном участии в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Главы МИД в ходе переговоров заявили о необходимости достижения мира в Украине в максимально короткие сроки, а также договорились активно сотрудничать для реконструкции и восстановления Украины в будущем", - говорится в сообщении.

Кроме того, высокопоставленные дипломаты в ходе встречи в Сеуле обсудили сотрудничество двух стран в сфере обороны и ядерной энергетики.

Министры иностранных дел также высоко оценили достижения в двустороннем оборонном сотрудничестве и договорились продолжать усилия по осуществлению последующих мер.