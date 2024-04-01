Южная Корея открыла центр исследований искусственного интеллекта для армии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

В новом центре работают около 110 гражданских и военных сотрудников. Он сосредоточится на разработке технологий, связанных с пилотируемыми и беспилотными системами на основе искусственного интеллекта и ситуационной осведомленностью на поле боя, а также на применении технологий искусственного интеллекта в гражданском секторе в армии.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик отметил, что развитие искусственного интеллекта будет иметь важное значение на полях будущих сражений на уровне с развитием полупроводников, космических технологий и киберпространства.

По его словам, оборонное ведомство Южной Кореи и дальше будет настаивать на исследованиях и внедрении инновационных разработок для развития сотрудничества между частным сектором и военными.