Южная Корея, Япония и США создали трехстороннюю горячую линию безопасности

Южная Корея, США и Япония создали трехстороннюю горячую линию связи по вопросам безопасности. Это является еще одним признаком их сотрудничества на фоне военных угроз со стороны Северной Кореи и растущей напористости Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Горячая линия была создана после того, как президент Юн Сок Ёль и его американские и японские коллеги Джо Байден и Фумио Кисида договорились о "обязательстве консультироваться" друг с другом в случае общей угрозы во время встречи в Кэмп-Дэвиде в США в августе.

Горячая линия свяжет советы национальной безопасности трех стран, обеспечивая голосовую и видеосвязь между их лидерами и высшими должностными лицами безопасности в любое время.

"Была установлена горячая линия между тремя странами, а также было завершено тестирование технических специалистов (стран)", - сообщил анонимный источник.

Угроза от КНДР и России

Установка совпала с растущими опасениями среди экспертов и политиков по поводу того, что Пхеньян и Пекин могут участвовать в провокационных действиях, в то время как Вашингтон сильно поглощен эскалацией войны между Израилем и ХАМАСом и затяжной войной России против Украины.

Проект "горячей линии" появился в тот момент, когда Пхеньян удвоил свои ядерные и ракетные программы в рамках агрессивной ядерной политики.

Посланники по ядерным вопросам трех стран, начиная с понедельника, проведут двухдневные переговоры в Джакарте, чтобы обсудить возросшую напряженность, вызванную ядерной программой Северной Кореи и более тесным военным сотрудничеством между Пхеньяном и Москвой.

Встреча проходит на фоне новых обвинений со стороны США в том, что КНДР недавно передала России крупную партию оружия, что является показателем расширения военных отношений между двумя странами.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын совершил поездку в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным в прошлом месяце, усилив опасения, что они могут укрепить российскую армию в Украине, в то время как Северная Корея получает ракетные технологии, запрещенные резолюциями ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Северную Корею на этой неделе.

Сотрудничество США и Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал стимулировать оборонную промышленность как ключевую часть стратегии национальной безопасности, выступая на открытии крупнейшей в истории страны оборонной выставки.

На этом мероприятии будут продемонстрированы "подавляющие" возможности южнокорейско-американского альянса, сказал Юн на проходящей раз в два года Сеульской международной аэрокосмической и оборонной выставке (ADEX), отметив американскую военную технику, включая пролет американского ядерного бомбардировщика B-52.