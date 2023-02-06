Южная Корея планирует участвовать в восстановлении украинской энергетики

По информации ведомства, состоялась встреча главы Минэнерго Германа Галущенко и посла Южной Кореи в Украине Хенга Те Кима. В ходе переговоров южнокорейского дипломата проинформировали о состоянии украинской энергосистемы после ударов россиян.

По словам Галущенко, сейчас перспективными направлениями для сотрудничества между Украиной и Южной Кореей являются атомная энергетика и развитие возобновляемых источников энергии.

Министр предложил послу наладить сотрудничество между странами для обмена информацией о технологиях защиты и безопасности энергообъектов.

"Хенг Те Ким подтвердил намерения его страны и дальше поддерживать украинский энергетический сектор, подчеркнув заинтересованность корейской стороны участвовать в средне- и долгосрочных проектах по восстановлению украинской энергетики", - сказано в сообщении министерства.