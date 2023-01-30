ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Генсек НАТО призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины

Новина українською →
Сеул, Понедельник 30 января 2023 05:57
Генсек НАТО призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, сославшись на другие страны, которые изменили свою политику отказа от поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Столтенберг находится в Сеуле, первой остановке в поездке, которая будет включать Японию и направлена ​​на укрепление связей с союзниками США перед лицом войны в Украине и растущей конкуренции с Китаем.

Столтенберг заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами и что альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами за счет расширения партнерских отношений в Азии.

Выступая в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив, что существует срочная потребность в боеприпасах.

Напомним, что Южная Корея передаст Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йенс Столтенберг Военная помощь
NEWS
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору