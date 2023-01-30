Генсек НАТО призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины, сославшись на другие страны, которые изменили свою политику отказа от поставок оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Столтенберг находится в Сеуле, первой остановке в поездке, которая будет включать Японию и направлена на укрепление связей с союзниками США перед лицом войны в Украине и растущей конкуренции с Китаем.
Столтенберг заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами и что альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами за счет расширения партнерских отношений в Азии.
Выступая в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив, что существует срочная потребность в боеприпасах.
Напомним, что Южная Корея передаст Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.
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