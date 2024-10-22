Южная Корея может отправить в Украину военный и разведывательный персонал: что узнали СМИ

Сеул может направить в Украину своих военных и разведчиков. Это в свою очередь, будет ответ на отправку войск КНДР в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

В частности, правительство и военные Южной Кореи "рассматривают план отправки соответствующего количества персонала, включая офицеров разведки (специалистов по Северной Кореи) и экспертов по тактике противника" в Украину. Таким образом, страна реагирует на недавнюю информацию о том, что КНДР отправила свои войска в РФ для участия в войне против нашей страны.

Ссылаясь на представителя разведки Южной Кореи, СМИ этой же страны уточняют, что южнокорейский персонал в Украине будет допрашивать и предоставлять услуги переводчика, если ВСУ возьмут северокорейских солдат в плен. Кроме того, они предоставят Киеву информацию о военной тактике, доктрине и операциях КНДР.

Newsweek тем временем напомнило, что в понедельник в Минобороны Южной Кореи заявили о том, что рассмотрят меры с "открытым отношением" относительно возможных поставок летального оружия в Украину. До этого, во время российско-украинской войны, Сеул оказывал Киеву гуманитарную помощь.

Также издание отметило, что в пятницу южнокорейская разведка сообщила о том, что Северная Корея решила направить в Россию 12 тысяч бойцов спецназа. Причем 1500 из них уже находится на территории РФ.

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что КНДР "намерена подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск" для участия в боевых действиях на стороне России. Также он предупредил, что участие Северной Кореи может стать "первым шагом в мировой войне".