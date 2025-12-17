Южная Корея хочет получить от США разрешение на строительство атомных подводных лодок

Советник по нацбезопасности Южной Кореи Ви Сунг-лак заявил, что стране, возможно, потребуется заключить отдельный двухсторонний документ с США, чтобы обеспечить себе право на строительство атомных подводных лодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, Ви сказал это в общении с прессой по прибытию в США, где идет подготовка к встрече с высокопоставленными чиновниками, включая госсекретаря Марко Рубио.

В контексте соглашения советник по нацбезопасности привел в пример Австралию, отметив, что Канберра смогла добиться исключения из требований закона США об атомной энергии по разделу 91, заключив отдельную сделку с Вашингтоном.

Именно это позволило Австралии в 2021 году присоединиться к соглашению AUKUS с США и Великобританией. В рамках этого соглашения страна должна получить атомные подводные лодки.

"Раздел 91 позволяет президенту США санкционировать передачу военных ядерных материалов, и Сеул рассматривает этот механизм как возможный обход обойти ограничения, заложенные в существующем соглашении о гражданском ядерном сотрудничестве с США", - пишет Bloomberg сославшись на слова Ви.

Также советник сказал, что его визит будет сосредоточен на ускорении выполнении обязательств, изложенных в совместном документе после саммите президента южной Кореи Ли Чжэ Мена с президентом США Дональдом Трампом в конце октября. Речь идет в том числе о сотрудничестве в области обогащенного урана, переработки отработанного топлива и атомных подводных лодок.

На вопрос, будут ли на встречах обсуждаться перспективы возобновления диалога с КНДР, Ви ответил, что планирует обменяться мнениями о более широкой региональной ситуации и проконсультироваться с ООН. Он добавил, что нынешняя прочность американо-корейского альянса представляет собой "возможность".

Помимо встречи с Рубио, Ви планирует провести переговоры с министром энергетики США Крисом Райтом и другими высокопоставленными чиновниками из Белого дома и Госдепа, прежде чем вернуться в Сеул.

"Чтобы придать этому вопросу необходимый политический вес, важны переговоры на высоком уровне. В конечном итоге, прогресс будет намного быстрее, когда в него будут непосредственно вовлечены администрация президента и Белый дом", - резюмировал советник по нацбезопасности Южной Кореи.