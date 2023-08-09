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Южная Корея присоединится к рабочей группе по имплементации украинской формулы мира

Фото: Южная Корея присоединится к рабочей группе по имплементации украинской формулы мира (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Южная Корея примет участие в рабочей группе по имплементации положений формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Yonhap.

Как отмечается, решение было принято во время визита советника по национальной безопасности Чо Тэ Йона в Саудовскую Аравию для участия в мирных переговорах по Украине 5-6 августа.

Во встрече приняли участие советники по национальной безопасности 45 стран, большинство из которых выразили свою приверженность прекращению войны в Украине и скорейшему восстановлению мира.

"Согласно одному из ключевых пунктов предложенной нами "Инициативы мира и солидарности в Украине", мы примем участие в рабочей группе по реализации формулы мира", - сказал президентский чиновник.

Южная Корея надеется, что ее участие в рабочей группе поможет ее бизнесу принять участие в масштабных проектах возобновления послевоенной Украины.

Саммит в Саудовской Аравии

На состоявшейся 5-6 августа двухдневной встрече в Саудовской Аравии главной темой стала украинская "формула мира". О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Затем информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она включает 10 пунктов:

  • радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
  • продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины, ограничение цен на энергоресурсы РФ);
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • исполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля над всеми участками государственной границы с Россией);
  • справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);
  • экоцид; потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);
  • фиксация окончания войны.

Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.

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