Південна Корея долучиться до робочої групи з імплементації української формули миру

Південна Корея братиме участь у робочій групі з імплементації положень формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yonhap.
Як зазначається, рішення було прийнято під час візиту радника з національної безпеки Чо Те Йона до Саудівської Аравії для участі у мирних переговорах щодо України 5-6 серпня.
У зустрічі взяли участь радники з національної безпеки 45 країн, більшість із яких висловили свою прихильність припиненню війни в Україні та швидкому відновленню миру в країні.
"Згідно з одним із ключових пунктів запропонованої нами "Ініціативи миру та солідарності в Україні", ми візьмемо участь у робочій групі з реалізації формули миру", - сказав президентський чиновник.
Південна Корея сподівається, що її участь у робочій групі допоможе її бізнесу взяти участь у масштабних проєктах відновлення післявоєнної України.
На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська "формула миру". Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Згодом інформацію підтвердили і в Офісі президента.
На саміт було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.
Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити руйнівну російську війну. Вона включає 10 пунктів:
Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.
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