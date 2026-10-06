Полпроцента для устойчивости: зачем НБУ повысил учетную ставку до 16%

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Превентивный шаг : повышение ставки до 16% направлено на сдерживание инфляции из-за роста расходов бизнеса на энергетику и логистику.

: повышение ставки до 16% направлено на сдерживание инфляции из-за роста расходов бизнеса на энергетику и логистику. Защита сбережений : гривневые депозиты сохранят привлекательную доходность (13,5–16% годовых), что поддержит интерес к национальной валюте.

: гривневые депозиты сохранят привлекательную доходность (13,5–16% годовых), что поддержит интерес к национальной валюте. Стабильность кредитования : резкого скачка ставок по займам не ожидается благодаря партнерским и льготным программам.

: резкого скачка ставок по займам не ожидается благодаря партнерским и льготным программам. Опора для курса: шаг НБУ ослабит ситуативный спрос на валюту, но не отменяет управляемой гибкости рынка.

Повышение учетной ставки Национального банка с 15,5% до 16% является наглядным свидетельством того, как НБУ оценивает риски ближайших месяцев и какими инструментами пытается защитить экономику от нового ускорения инфляции.

В августе годовая инфляция составляла 8,1%, однако осенью появилось немало факторов, способных снова усилить ценовое давление. Прежде всего речь идет о российских атаках на энергетику, производство и логистику.

Для бизнеса это дополнительные расходы на электроэнергию, топливо, перевозки, резервное питание и обеспечение непрерывной работы. Часть этих расходов с определенным временным лагом неизбежно попадает в конечную стоимость товаров и услуг.

Именно поэтому нынешнее решение НБУ стоит оценивать прежде всего как превентивное. Его смысл в том, чтобы заранее избежать инфляционного "превышения скорости".

Опора для гривны

Учетная ставка не способна остановить ракетные атаки, восстановить поврежденную энергетику или сделать дешевле топливо. Ее задача иная: корректировать стоимость денег и экономическое поведение граждан и бизнеса.

Когда гривневые инструменты сохраняют привлекательную доходность, у людей остается больше причин держать часть сбережений в национальной валюте. Одновременно более дорогие деньги в определенной мере сдерживают избыточный рост кредитного спроса.

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Именно через этот механизм ставка может помогать Национальному банку сдерживать инфляционное давление.

Для Украины это особенно важно, ведь монетарная политика сегодня должна решать сразу несколько задач: поддерживать доверие к гривне, защищать сбережения граждан и в то же время не перекрывать экономике доступ к кредитным ресурсам.

Баланс между этими вещами очень тонкий.

Депозитные ставки

Для вкладников повышение ставки – в целом положительный сигнал, хотя ожидать автоматического роста всех депозитных ставок на 0,5 п. п. не стоит.

Сегодня самые распространенные ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения составляют ориентировочно 13,5–16% годовых. По депозитам на три месяца речь идет преимущественно о 13,5–14,5%, на полгода – 14,5–15,5%, на девять-двенадцать месяцев – примерно 14,5–16%. По отдельным бонусным или акционным программам доходность может достигать 17–17,5%.

Важно и то, что Национальный банк через механизм депозитных сертификатов стимулирует банки активнее привлекать срочные гривневые средства населения. Поэтому конкуренция за вкладчика будет оставаться достаточно высокой.

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Это может проявляться не только в изменении базовых ставок. Банки и в дальнейшем будут использовать дополнительные проценты за открытие депозита через мобильное приложение, специальные условия для новых клиентов, отдельные предложения в зависимости от срока размещения средств.

Однако для человека главный вопрос даже не в том, добавит ли банк еще 0,3–0,5 п. п. к ставке. Значительно важнее, позволяет ли доходность вклада защитить деньги от инфляции.

В этом и заключается одна из главных функций депозита сегодня: не просто принести процентный доход, а максимально сохранить покупательную способность гривневых сбережений.

Ставки по кредитам

С кредитами ситуация иная. Повышение учетной ставки не означает, что уже на следующий день займы для бизнеса автоматически станут дороже.

Значительная часть кредитов на оборудование, транспорт, сельскохозяйственную технику и другие средства производства выдается сегодня в рамках партнерских программ банков с производителями и поставщиками. Их логика довольно проста: производитель заинтересован продать товар, банк – профинансировать надежного клиента, а предприятие – получить необходимое оборудование на приемлемых условиях. Благодаря этому ставка по кредиту может быть ниже обычной рыночной.

По программам с фиксированной ставкой условия уже выданных кредитов вообще не изменятся. А в случае новых займов банкам и партнерам придется искать баланс, который позволит сохранить продукт доступным для бизнеса.

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Да, по отдельным стандартным кредитным программам определенное корректирование стоимости ресурсов возможно. Но повышение учетной ставки всего на 0,5 п. п. само по себе не должно повлечь за собой общего скачка кредитных ставок.

И здесь есть еще одно важное обстоятельство. Сегодня кредит все чаще нужен предприятию не только для расширения. Он может быть необходим для приобретения генератора, создания собственного источника энергии, ремонта оборудования или восстановления производства после обстрела.

То есть доступное кредитование становится не только инструментом развития, но и частью экономической устойчивости бизнеса.

Влияние на валютный рынок

Еще один канал влияния учетной ставки – это валютный рынок. Логика достаточно проста и понятна: чем привлекательнее остаются гривневые инструменты сбережений, тем меньше экономических причин переводить все свободные средства в доллар или евро.

Если у человека есть 100 тыс. гривен, он может положить их на депозит и получить прогнозируемый процентный доход. Покупая валюту, он фактически делает ставку на то, что курс вырастет достаточно, чтобы перекрыть потерянный депозитный доход и расходы на обмен. Поэтому высокая доходность гривневых инструментов может уменьшать часть ситуативного спроса на валюту.

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Однако ожидать, что после повышения ставки до 16% гривна автоматически начнет укрепляться, было бы неправильно. Валютный рынок и в дальнейшем работает в режиме "управляемой гибкости".

Значительный разрыв между импортом и экспортом сохраняет потребность в валютных интервенциях Национального банка, а на курс дополнительно влияют объемы международной финансовой помощи, бюджетные потребности и военные риски. Поэтому учетная ставка – это уменьшение давления на курс, дополнительная опора гривны, избавляющая валютный рынок от чрезмерных колебаний.

Баланс вместо шока

Повышение ставки до 16% не является решением, которое в корне изменит финансовый рынок. И, по моему мнению, именно в этом его смысл. НБУ не создает для экономики нового шока, а пытается несколько усилить защиту от инфляционных рисков.

Для вкладчиков это означает, что гривневые депозиты, скорее всего, сохранят высокую доходность. Для бизнеса – что при условии конкуренции банков и работы партнерских программ резкого подорожания кредитов можно избежать. Для валютного рынка – что гривна получает еще один дополнительный фактор поддержки.

В конце концов, сильная гривна – это прежде всего доверие людей к национальной валюте, возможность планировать свои расходы и сбережения. Именно этот баланс между стоимостью денег, инфляцией и потребностями экономики Национальный банк сегодня и пытается удержать.