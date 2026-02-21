Полгода шпионили за дронами РФ: хакеры раскрыли тайную роль Беларуси в ударах по Украине

В рамках этой операции киберспециалисты взломали аккаунты десятков российских военных и получили доступ к системам мониторинга, которые используют операторы дронов.

В ходе круглосуточного наблюдения Силам обороны Украины передавались данные, которые способствовали противодействию российским атакам беспилотников. Также это способствовало сбору разведданных о маршрутах движения дронов и полетных задачах.

Эта операция продолжалась с середины 2025 года до февраля 2026. Следствием, в частности, стали успешные удары Сил обороны Украины по российским пунктам управления.

В сентябре 2025 в ходе анализа данных, перехваченных в чатах операторов российских дронов, также было обнаружено, что РФ активно использовала гражданскую инфраструктуру на территории Беларуси для прокладывания маршрутов своих дронов.

Так они обеспечивали устойчивый сигнал для того, чтобы бить по целям на северных и западных границах Украины. Некоторые дроны целенаправленно летели даже на территорию некоторых стран НАТО.

Фото: экран трансляции рабочего стола и софта российских операторов дронов, в котором передается картинка с камеры дрона (InformNapalm)

К тому же во второй половине 2025 года на территории Беларуси Кремль развернул систему ретрансляторов для управления ударными дронами. Это усилило возможности армии РФ наносить удары по северным областям Украины. Например, удары по энергетическим объектам и железной дороге российские войска не смогли бы нанести без помощи со стороны Беларуси.

Фото: экран трансляции прокладки маршрутов движения и переписки операторов (InformNapalm)

Фото: экран операторов российских дронов с типичным прокладкой маршрутов с территории РФ вдоль внутренней части границы Беларуси для дальнейших атак против Украины (InformNapalm)

Отмечается, что введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко стали итогом длительной кибероперации, которую осуществляли украинские хакеры.

Скрытый мониторинг угроз и реальная помощь Силам обороны

В течение многих месяцев круглосуточно украинские IT-специалисты скрыто, чтобы не выдать свое присутствие, наблюдали за чатами и действиями десятков операторов российских ударных дронов.

Оперативно передавали данные соответствующим структурам Сил обороны Украины. Это позволяло значительно улучшить ситуационную осведомленность и успешно сбивать и подавлять российские дроны.

Это не был полный контроль за системой, хакеры не могли управлять дронами, но могли видеть действия противника и способствовать повышению эффективности оперативных контрдействий украинской стороны.

Операция длилась более шести месяцев. В ходе которых был реализован ряд операций Сил обороны Украины:

успешные удары по командным пунктам и местам запусков дронов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины,

удары по локациям элитного российского подразделения "Рубикон" и другие действия, способствовавшие срыву российских планов и замыслов.

Кроме того, еще в сентябре 2025 предоставлялась оперативная информация партнерам по НАТО, что залет десятков российских дронов в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября 2025 был элементом тестирования новой тактики и возможностей белорусской гражданской инфраструктуры сотовой связи.

Целью было дальнейшее планирование операции ударов по логистическим маршрутам как на территории Украины, так и на территории Польши, чтобы отрезать Украину от поставок западного вооружения и техники.