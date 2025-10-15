ua en ru
Масштабирование DOT-Chain Defence: сколько удалось заработать за несколько дней после запуска

Украина, Среда 15 октября 2025 05:25
UA EN RU
Масштабирование DOT-Chain Defence: сколько удалось заработать за несколько дней после запуска Фото: Украинский военный держит FPV-дрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

После масштабирования закупок дронов в маркетплейсе DOT-Chain Defence прошло уже 36 заказов на 166 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство оборонных закупок.

В Агентстве сообщили, что дополнительные 1,5 млрд грн уже выделили для закупки дронов через DOT-Chain Defence и распределили между подразделениями. Теперь доступ к маркетплейсу имеют 130 бригад.

"Через несколько дней после масштабирования проекта имеем уже 36 заказов на 166 млн грн. Первой свой заказ сделала 116 отдельная механизированная бригада, представители которой отметили - сотрудничество с DOT-Chain Defence упрощает и ускоряет логистику", - говорится в сообщении.

Полученные от Агентства оборонных закупок FPV-дроны будут применяться на Купянском направлении.

"Агентство оборонных закупок продолжает собирать обратную связь от подразделений, чтобы сделать систему DOT-Chain Defence еще более удобной для наших военных", - сообщается в заметке.

Что такое ИТ-система DOT-Chain Defence

Как ранее писало РБК-Украина, система функционирует по принципу обычного онлайн-магазина. Но вместо бытовой техники военные самостоятельно выбирают беспилотники, которые закупаются за средства Агентства оборонных закупок.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что маркетплейс оружия DOT-Chain Defence стал платформой, на которой боевые бригады получили возможность напрямую закупать различные типы БпЛА.

Так, за первый месяц работы через ИТ-систему DOT-Chain Defence на передовую было поставлено уже 5,6 тыс. дронов общей стоимостью 216 млн гривен.

