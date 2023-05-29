Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен, - глава МВД Молдовы
В четверг, 1 июня, в Молдове состоится саммит Европейского политического сообщества. Большинство европейских лидеров уже подтвердили свое участие, однако приедет ли на встречу президент Украины Владимир Зеленский до сих пор неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как сообщает издание, министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что информация о возможном участии президента Украины в саммите не разглашается.
"Эта информация должна быть засекречена из соображений непосредственной безопасности господина Зеленского. Мы уважаем это требование", - отметила она.
Саммит Европейского политического сообщества в Молдове
Саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня 2023 года в Замке Мими, Булбоака (Молдова).
На мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также главы Евросоюза. Лидеры на встрече обсудят совместные усилия для мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.
Ранее сообщалось, что власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня во время саммита.
Кроме того, в Молдове в период с 25 мая по 2 июня проходят международные учения по противовоздушной обороне. Их целью является обеспечение мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества.
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