ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен, - глава МВД Молдовы

Новина українською →
Молдова, Понедельник 29 мая 2023 22:51
Вопрос участия Зеленского в евросаммите засекречен, - глава МВД Молдовы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 1 июня, в Молдове состоится саммит Европейского политического сообщества. Большинство европейских лидеров уже подтвердили свое участие, однако приедет ли на встречу президент Украины Владимир Зеленский до сих пор неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщает издание, министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко заявила, что информация о возможном участии президента Украины в саммите не разглашается.

"Эта информация должна быть засекречена из соображений непосредственной безопасности господина Зеленского. Мы уважаем это требование", - отметила она.

Саммит Европейского политического сообщества в Молдове

Саммит Европейского политического сообщества состоится 1 июня 2023 года в Замке Мими, Булбоака (Молдова).

На мероприятии ожидаются 47 президентов и глав правительств, а также главы Евросоюза. Лидеры на встрече обсудят совместные усилия для мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня во время саммита.

Кроме того, в Молдове в период с 25 мая по 2 июня проходят международные учения по противовоздушной обороне. Их целью является обеспечение мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Молдова
NEWS
"Искандеры", "Шахеды" и не только. Почему Россия массированно бьет по Киеву: 4 причины
"Искандеры", "Шахеды" и не только. Почему Россия массированно бьет по Киеву: 4 причины
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром