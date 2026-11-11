Альянс представлен на переговорах в Абу-Даби чиновниками, в частности главнокомандующим объединенных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Он участвует во встречах в качестве командующего Европейским командованием США, чтобы консультировать американских лидеров.

Стрингер выразил надежду, что Россия ведет переговоры добросовестно, однако отметил, что признаков отказа Путина от максималистских требований почти нет.

"Посмотрим, насколько серьезна здесь Россия. Надеемся, что это не просто, честно говоря, повторение требований, достигающих в 2022 году", - сказал генерал.

По его словам, цели Украины по прекращению огня для НАТО первоочередны.

На вопрос о возможном давлении на Киев по поводу отказа от части Донецкой и Луганской областей Стрингер подчеркнул, что только Украина имеет право определять судьбу своей суверенной территории.

"Что касается территорий, это абсолютно вопрос для украинцев", - заявил он.

Генерал также высоко оценил украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп ранее призвал Киев отказаться от такой стратегии, утверждая, что она влечет за собой рост цен на энергоносители.

Однако, по мнению Стрингера, союзники должны отдать должное успехам Украины. По его словам, Путин рассчитывал начать с Украины новую архитектуру безопасности в Европе еще в начале 2022 года, но жестоко ошибся и удары по российскому топливу бьют именно по нему.

"То, что Украина смогла сделать благодаря воображению, инновациям и воле, просто невероятно, и мы должны это отметить", - подчеркнул Стрингер.