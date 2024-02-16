Вопрос обсуждается: Госдеп США о гарантиях безопасности для Украины

В Соединенных Штатах обсуждается вопрос заключения договора с Украиной в области безопасности. Украине нужна долгосрочная поддержка США и Европы.

Об этом представитель Государственного департамента США Дэниель Сайзек сказал в интервью РБК-Украина .

"Этот вопрос обсуждается в США", - сказал он.

При этом он отметил, что любое соглашение требует одобрения Конгресса. "И, наверное, это можно сделать другими способами. Но обычно нужно одобрение Сената для подобных соглашений. Поэтому есть много вопросов, как это сделать", - добавил представитель Госдепа.

По его словам, ясно то, что Украине нужна долгосрочная поддержка. "Мы видели недавно в интервью российского лидера, что и как он думает об Украине. И было очень ясно, что пока такое лидерство есть в России, Украина остается в опасности. И, может быть, останется в опасности и после этого лидера. Потому Украине нужна поддержка Европы, поддержка США", - сказал он.

Сайзек отметил, что соглашение, которое было подписано с Великобританией, тоже важно. "И в конечном итоге мужество и способности ВСУ гарантируют безопасность Украины", - считает представитель Госдепа.

Соглашения о безопасности

Напомним, Украина ведет переговоры с рядом стран о соглашения в сфере безопасности. В частности, в этом списке США, Канада, Румыния, Франция, Германия, Италия.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно уже вступила в силу и будет действовать в течение 10 лет.

Как сообщало РБК-Украина, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский сегодня подпишут соглашение о безопасности между двумя странами. Кроме того, Зеленский сегодня подпишет соглашение с канцлером Германии Олафом Шольцем.