Вопрос нацбезопасности: Финляндия намерена пересмотреть сделки граждан РФ с недвижимостью

По словам министра, страна рассматривает возможность пересмотра сделок с теми гражданами, которые не имеют паспорта стран ЕС и Европейской экономической зоны, включая граждан России.

Хяккянен отметил, что это вмешательство может коснуться всех сделок с любыми видами недвижимости, которые были оформлены за последние 20 день. Он подчеркнул, что подобные меры нужны для укрепления нацбезопасности и для более эффективного контроля сделок с недвижимостью.

"В последние 20 лет Финляндия слишком наивно относилась к контролю за недвижимостью", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он добавил, что число объектов недвижимости выросло настолько, что в случае обострения ситуации с безопасностью, контролировать такую массу квартир и домов будет очень сложно.

Россиянам запрещено покупать недвижимость

Напомним, что в апреле 2025 года Финляндия приняла закон, который запрещает покупать недвижимость гражданам тех стран, которые "ведут агрессивную войну и могут представлять угрозу безопасности Финляндии".

Министр обороны пояснял, что хоть в документе это прямо и не указано, однако в текущей международной обстановке ограничения фактически затрагивают граждан России и российский компаний.

В то же время запрет не распространяется на тех людей, кто имеет постоянный вид на жительство в стране или двойное гражданство. Также такие же исключения действуют и для граждан Беларуси.

Согласно изданию Yle, россияне в с января по ноябрь в 2025 году купили 55 объектов недвижимости, из которых 35 были приобретены до вступление закона о запрете в июле, а еще 20 - уже после.