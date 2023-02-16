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Эстония предлагает ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины, - Bloomberg

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Четверг 16 февраля 2023 17:41
Эстония предлагает ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины, - Bloomberg Фото: Эстония предлагает ЕС вложить 4 млрд евро в закупку боеприпасов для Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны Европейского союза должны инвестировать около 4 миллиардов евро в совместные закупки одного миллиона 155-мм снарядов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Такое предложение в ЕС внесла Эстония. Сейчас Россия за один день выпускает в Украине такое же количество боеприпасов, какое может сделать Европа за месяц.

Эстония утверждает, что ЕС срочно необходимо увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, чтобы помочь украинским военным в войне с РФ.

"Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решения и реализации инициативы, как можно скорее, уже в 2023 году - этого требует острота ситуации в Украине. Цена любого промедления очень высока, и она растет с каждым днем", - говорится в документе.

Этот план позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и провести в течение следующих шести месяцев 1 миллион 155-мм снарядов, о которых просит Украина. Дополнительные 4 миллиарда евро на совместную закупку боеприпасов могут быть направлены в Европейский фонд мира ЕС, который используется для возмещения странам за военную поддержку Украине.

Эстония считает, что Украина сейчас использует в среднем от 60 000 до 210 000 снарядов в месяц, но европейская оборонная промышленность способна производить всего 25 000 штук за тот же период. Европейские страны, в частности, не спешили запускать производственные линии, поскольку компании жалуются на отсутствие контрактов.

И хотя российские запасы также находятся под давлением, ее мощности многократно превышают возможности Европы, а ее промышленность может ежегодно производить 1,7 миллиона 152-мм артиллерийских снарядов.

Напомним, что НАТО планирует попросить своих членов увеличить запасы боеприпасов, сильно истощенных из-за войны России против Украины и поставки оружия Киеву.

Западные союзники согласились нарастить производство боеприпасов. Поскольку помощь Украине в борьбе с российской агрессией требует много ресурсов.

Государственный концерн "Укроборонпром" вместе с НАТО запустил производство востребованного снаряда в украинской армии. Вскоре он будет доставлен ВСУ.

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