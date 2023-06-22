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Вопрос не в количестве, а в качестве. Кулеба сравнил Украину и РФ с Давидом и Голиафом

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Украина, Четверг 22 июня 2023 18:37
Вопрос не в количестве, а в качестве. Кулеба сравнил Украину и РФ с Давидом и Голиафом Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на то, что Россия на поле боя преобладает количественно, она все же воюет самостоятельно. В то время как Украина имеет партнеров.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Если Давид преодолел Голиафа, почему Украина не сможет найти способ преодолеть Россию? Я не считаю, что вопрос заключается в количестве. Я думаю, что это о качестве", - сказал министр.

Он отметил, что даже если говорить о ситуации с точки зрения количества, Россия воюет сама. Зато как Украина имеет друзей, которые помогают ей в этой борьбе.

"И вместе мы сможем компенсировать эту разницу в количествах", - подчеркнул Кулеба.

В то же время, по словам министра, украинская власть понимает, насколько высоки ставки, и это заставляет правительство работать упорнее, чтобы получить необходимое оружие.

"Каждый день, я просыпаюсь с одной мыслью - сделал ли я все возможное вчера для украинского солдата, который участвует в контрнаступлении, чтобы сохранить его жизнь, помочь пробить границы и двигаться вперед? Это и есть давление, которое мы все чувствуем", - подытожил глава МИД.

Ситуация на фронте

Как рассказали в Генштабе, российские военные сосредоточили основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло более 40 боевых столкновений.

По данным Института изучения войны, ВСУ, укрепляя полученные позиции и выравнивая линию фронта, проводят успешные наступательные действия по нескольким направлениям.

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