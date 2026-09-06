Вопрос Донбасса – это вопрос этой войны, - Зеленский

В ходе переговоров с американскими представителями в Киеве 6 сентября стороны подняли вопрос Донбасса. В Украине убеждены, что сейчас оно ключевое в войне.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам главы государства, этот вопрос касается не только территории, но и украинских граждан, которые продолжают там жить или были вынуждены уехать из-за войны.
"Вопрос Донбасса - это же вопрос, при всем уважении, наших граждан, которые живут на Донбассе или оттуда вынужденно уехали", - отметил президент.
Он подчеркнул, что Донбасс нельзя отделять от общего контекста войны.
"Вопрос Донбасса – это не вопрос только Донбасс. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны. Войны и на выживание, и на истощение", – заявил Зеленский.
По его словам, территории Донбасса остаются одной из целей российской стороны, в то же время это направление имеет важное значение для обороны Украины.
Зеленский также обратил внимание на ситуацию на востоке Украины. Он заявил, что русские войска увеличили там свое присутствие, а украинские военные продолжают сдерживать противника.
Президент предположил, что после выборов в России может произойти мобилизация, которая, по его оценке, связана с усилением этого направления.
В то же время Зеленский отметил роль украинских военных в создании условий для дипломатических переговоров.
"Без сильной позиции на поле боя, украинской сильной позиции будут только ультиматумы. А так возможна сегодня дипломатия", - сказал он.
По словам президента, за последние 10-12 месяцев Украина стала сильнее, хотя впереди остается ряд серьезных вызовов.
Среди подобных вызовов Зеленский назвал и зимний период. Отдельно он говорит о финансовых потребностях государства, в частности, дефиците средств, необходимости финансировать армию, гуманитарные направления и производство собственных средств защиты.
Президент отметил, что после встречи стороны должны проанализировать предложенные идеи и детали возможных договоренностей. По его словам, в ближайшие недели Украина, США и Европа могут провести новые обсуждения.
В то же время, Зеленский не стал раскрывать все детали переговоров.
"Дайте нам возможность пока проанализировать это глубоко, понять, какие детали, какие могут быть шаги и это ли нас приблизит к миру, а потом уже будем говорить с обществом", - сказал президент.
Он добавил, что во время встречи стороны обсудили несколько новых идей, которые нуждаются в дополнительной проработке.
Напомним, в Киеве 6 сентября состоялись три раунда переговоров с представителями США и европейскими партнерами. В частности, стороны обсуждали возможные дальнейшие дипломатические шаги и условия, которые могут приблизить завершение войны.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Переговорщики в Киеве. О чем говорили Виткофф и Кушнер с Украиной и Европой".