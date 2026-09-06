Питання Донбасу - це питання цієї війни, - Зеленський

За словами глави держави, це питання стосується не лише території, а й українських громадян, які продовжують там жити або були змушені виїхати через війну.

"Питання Донбасу - це ж питання, при всій повазі, наших громадян, які живуть на Донбасі або звідти вимушено поїхали", - зазначив президент.

Він наголосив, що Донбас не можна відокремлювати від загального контексту війни.

"Питання Донбасу - це не питання тільки Донбас. Між нами, я вважаю, це питання цієї війни. Війни і на виживання, і на виснаження", - заявив Зеленський.

За його словами, території Донбасу залишаються однією з цілей російської сторони, водночас цей напрямок має важливе значення для оборони України.

Ситуація на фронті впливає на дипломатію

Зеленський також звернув увагу на ситуацію на сході України. Він заявив, що російські війська збільшили там свою присутність, а українські військові продовжують стримувати противника.

Президент припустив, що після виборів у Росії може відбутися мобілізація, яка, за його оцінкою, буде пов'язана з посиленням цього напрямку.

Водночас Зеленський наголосив на ролі українських військових у створенні умов для дипломатичних переговорів.

"Без сильної позиції на полі бою, української сильної позиції, будуть тільки ультиматуми. А так можлива сьогодні дипломатія", - сказав він.

За словами президента, протягом останніх 10-12 місяців Україна стала сильнішою, хоча попереду залишається низка серйозних викликів.

Серед таких викликів Зеленський назвав і зимовий період. Окремо він говорить про фінансові потреби держави, зокрема дефіцит коштів, необхідність фінансувати армію, гуманітарні напрямки та виробництво власних засобів захисту.

Подальші кроки

Президент зазначив, що після зустрічі сторони мають проаналізувати запропоновані ідеї та деталі можливих домовленостей. За його словами, найближчими тижнями Україна, США та Європа можуть провести нові обговорення.

Водночас Зеленський не став розкривати всі деталі переговорів.

"Дайте нам можливість поки що проаналізувати це глибоко, зрозуміти, які деталі, які можуть бути кроки і чи це нас наблизить до миру, а потім вже будемо говорити з суспільством", - сказав президент.

Він додав, що під час зустрічі сторони обговорили кілька нових ідей, які наразі потребують додаткового опрацювання.