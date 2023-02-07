Германия приступила к тестированию САУ RCH-155. Их передадут Украине

Сегодня, 7 февраля, в Германии приступили к тестированию самоходных артиллерийских установок RCH-155, в дальнейшем Украина сможет их купить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По данным издания, на этот момент начались испытания артиллерийской установки RCH155 в Бундесвере.

Еще в июле 2022 года Украина обратилась в Берлин с просьбой о поставке современной гаубицы, но только к концу года правительство Германии дало добро на продажу. Это делает Украину первым заказчиком одного из самых современных немецких видов оружия - похожего на систему противовоздушной обороны Iris T.

Колесная гаубица RCH155 имеет уникальные возможности, поскольку ей не нужно останавливаться, чтобы выпустить снаряды. Это имеет огромные преимущества, поскольку затрудняет его выявление и борьбу.

Модель RCH155 способна автоматически стрелять девятью снарядами в минуту, которые затем поражают цели от 40 до 50 километров или даже больше, в зависимости от типа боеприпасов.

Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть уже в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.