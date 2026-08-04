Писториус признался, что у Украины есть новейшие немецкие САУ RCH-155
Информация о САУ RCH-155, стоящих на вооружении украинской армии, официально подтверждена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, пишет Bild.
Писториус рассказал о RCH-155 в Украине
Писториус во время визита на завод компании KNDS в Касселе упомянул о САУ производства Германии. И отметил, что новейшую немецкую колесную гаубицу RCH-155 высоко ценят в Украине.
Министр заявил, что первую машину этого типа Украина получила еще около двух лет назад.
"Именно здесь, где вы сейчас стоите, дамы и господа, два года назад была размещена первая колесная гаубица, которая попала в Украину", - говорит он.
Ранее официально подтверждались только учения военнослужащих ВСУ на этих артиллерийских системах. Они проходили по территории Германии. А факт их наличия на фронте оставался неразглашенным.
Неизвестно, применялись ли эти гаубицы в реальных боях, пишет издание.
RCH-155: что известно
Самоходная артиллерийская установка RCH-155 считается одной из самых современных в мире.
Ее характеристики:
- способность вести огонь во время движения,
- меньшая уязвимость для враждебной контрбатарейной борьбы и дронов,
- производит до 9 выстрелов в минуту на расстояние свыше 50 км,
- разгоняется на дороге до 100 км/ч,
- обслуживается экипажем из 2 человек благодаря полностью автоматизированной башне.
Напомним, в 2024 году франко-германский оружейный концерн KNDS заключил с Украиной соглашение по поставке 54 гаубиц RCH-155.
Ранее РБК-Украина писала, что Писториус передал Украине первую RCH 155 в январе 2025 года. Она должна усилить украинскую артиллерию.
Также стало известно, что в феврале 2023 года в Германии начали тестирование RCH-155, в дальнейшем Украина сможет их купить.