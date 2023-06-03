ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предлагают "встать на колени". Подоляк резко отреагировал на "мирный план" Индонезии

Новина українською →
Суббота 03 июня 2023 13:56
Предлагают "встать на колени". Подоляк резко отреагировал на "мирный план" Индонезии Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Абсурдный "мирный план", предложенный Индонезией, лишь сыграет на руку России. Война закончится только тогда, когда страна-оккупант выведет свои войска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Очередное предложение "мирного урегулирования". На этот раз… из Индонезии. И снова этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", по виду является близнецом российского предложения… о капитуляции" , - пишет Подоляк.

Предложение Индонезии

Во время саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что "события" в Украине негативно влияют на людей во всем мире, спровоцировали рост цен на продукты и энергетику.

Индонезия призвала к немедленному прекращению огня и созданию демилитаризованной зоны.

"Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - заявил министр.

Очередное предложение "встать на колени"

"Должны ли мы это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "стать на колени"? Реалистичное предложение одно. Чтобы война реально закончилась, а мир вернулся к порядку, к международному праву, к справедливости, необходимо, чтобы Россия убралась с суверенной территории Украины. Немедленно", - добавил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, после вывода российских войск с территории Украины, Киев будет готов к переговорам по буферной зоне, а также репарациям со стороны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Офис президента Индонезия Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
ВСУ уничтожили еще 560 оккупантов и десяток танков: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Малашко: Россияне боятся контрнаступления Украины в Запорожской области