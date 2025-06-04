Писториус заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии: ВСУ получат уже скоро

Воины ВСУ могут скоро получить дальнобойное оружие, которое было произведено в Украине. Его изготовление профинансировала Германия.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Глава немецкого Минобороны до сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" рассказал, что первое дальнобойное оружие украинские воины могут получить "скоро". Детальные сроки он не уточнял.
"Мы также договорились продолжить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов. Мы финансируем, и это становится все более важным на нынешнем этапе войны, ремонтные мощности в Украине, а также значительную часть спутниковой связи", - рассказал Писториус.
Уже после "Рамштайна" немецкий чиновник сделал новое заявление об украинском дальнобойном оружии, производство которого профинансировала Германия.
"Получение этого дальнобойного оружия будет возможно еще до конца этого года", - рассказал он.
О каком именно оружии идет речь - Писториус не уточнял.
Напомним, Украина активно занимается производством собственных ракет, в том числе и баллистики.
В частности, 2 мая президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки дал поручение максимально ускорить производство собственной баллистики. По его словам, такое оружие может стать гарантией безопасности для Украины.
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