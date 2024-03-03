Писториус о "прослушке" немецких офицеров: часть информационной войны РФ

Прослушивание старших офицеров немецких Военно-воздушных сил и публикация их беседы является частью информационной войны, которую ведет Россия.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV .

По словам немецкого министра, публикация российскими пропагандистами перехваченного разговора офицеров ВВС Германии - это "гибридная дезинформационная атака" со стороны России.

"Это часть информационной войны, которую ведет Путин (российский диктатор - ред.). Речь идет о расколе. Речь идет о подрыве нашего единства. И, соответственно, мы должны реагировать на это особенно осторожно, но не менее решительно", - подчеркнул он.

Писториус добавил, что сейчас нельзя "поддаться Путину". Он надеется, что этого не произойдет.

Перехват разговора немецких офицеров

На днях российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, где старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. А немецкое Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

Вчера в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После этого вице-глава парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.

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