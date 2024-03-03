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Пісторіус про "прослушку" німецьких офіцерів: частина інформаційної війни РФ

Берлін, Неділя 03 березня 2024 19:12
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Пісторіус про "прослушку" німецьких офіцерів: частина інформаційної війни РФ Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прослуховування старших офіцерів німецьких Військово-повітряних сил та публікація їх розмови є частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

За словами німецького міністра, публікація російськими пропагандистами перехопленої розмови офіцерів ВПС Німеччини - це "гібридна дезінформаційна атака" з боку Росії.

"Це частина інформаційної війни, яку веде Путін (російський диктатор - ред.). Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І, відповідно, ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче", - наголосив він.

Пісторіус додав, що зараз не можна "піддатися Путіну". Він сподівається, що цього не станеться.

Перехоплення розмови німецьких офіцерів

Днями російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала аудіозапис, на якому старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus по так званому Кримському мосту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Вчора в Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови німецьких офіцерів, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.

Після цього віце-голова парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер звинуватила Росію та диктатора Володимира Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в Німеччині.

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