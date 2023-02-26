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Писториус о позиции Китая в отношении войны в Украине: давайте судить по действиям, а не словам

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Украина, Воскресенье 26 февраля 2023 16:09
Писториус о позиции Китая в отношении войны в Украине: давайте судить по действиям, а не словам Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Китай оказывает определенное влияние на Россию. Однако он не будет решать, кто будет вести мирные переговоры по поводу окончания войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По его словам, "мирный план" Китая по миру в Украине, на самом деле, является лишь документом с двенадцатью пунктами. Однако для того, чтобы Россия действительно прекратила свое вторжение, следует действовать.

"Я приветствую предложение Китая, также как инициативу, но теперь следует действовать. Китай влияет на Россию. Когда я слышу сообщения, которые я не знаю, правдивы ли, о том, что Китай якобы планирует поставлять беспилотники-камикадзе России одновременно, когда представляется "мирный план", я бы предложил судить о Китае по его действиям, а не по его декларации. Но, во-первых, это только документ с двенадцатью пунктами, а теперь следует еще больше", - сказал министр.

Он отметил, что если Китай действительно будет поставлять России дроны-камикадзе, то это ставит под сомнение все предложения по предложенному "мирному плану".

"Если бы это было так - у меня нет дополнительной информации - это было бы удручающим событием, которое, конечно, также поставило бы под сомнение доверие к Китаю, если бы предложение о прекращении огня было сделано в годовщину начала войны. Это вряд ли бы соединилось", - подчеркнул Писториус.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что факт того, что Китай представил свою инициативу по миру в Украине, неплохой. Но сейчас вопрос о том, какие шаги будут после таких предложений.

Ранее стало известно, что власти Китая представили свой "мирный план" по войне России против Украины. Он состоит из 12 пунктов.

Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия уже раскритиковал такую инициативу КНР.

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