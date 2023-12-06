Писториус обещает нарастить производство немецкого оружия для Украины

"У нас хорошо известная проблема: оборонная промышленность не успевает за спросом, который есть в определенных сферах", - сказал Писториус.

Он добавил, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны.

По словам министра, оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", но "это вопрос скорости, на которую вы не можете оказать неограниченное влияние".

Глава немецкого Минобороны пояснил, что нужно время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы, чтобы потом производить быстро и бесперебойно.

В качестве примера Писториус привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которую Германии пришлось восстановить.

По его словам, "хоть это и сделали относительно быстро, впрочем, все равно это длилось полгода".