Германия даст деньги на чешскую инициативу по поставке боеприпасов для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал, что его страна выделит 300 млн евро на чешскую инициативу по поставке боеприпасов до Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.
Соответствующий анонс Писториус сделал после того, как встретился в Берлине с главой Минобороны Чехии Яромиром Зуной.
"Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов и, вместе с нашей оборонной промышленностью", вносит значительный вклад в безопасность Европы", - сказал Зуна в ходе своего визита в Берлин.
По словам самого Бориса Писториуса, сумма в размере 300 млн евро позволит закупить для Украины около 50 тысяч артиллерийских боеприпасов. Он назвал инициативу важным инструментом помощи и выразил благодарность Чехии за ее продолжение.
К слову, Германия является крупнейшим иностранным донором в этой инициативе, и в прошлом году страна суммарно выделила 1 млрд евро.
"Шаг Германии - отличная новость. Премьер-министр (Чехии - ред.) Андрей Бабиш должен пересмотреть свою позицию и также предоставить Украине боеприпасы против России", - подчеркнул депутат и бывший глава чешского МИД Ян Липавский в интервью Novinke.
Отметим, что Чехия запустила проект по снарядам для Украины в 2024 году. Запуск состоялся при бывшем премьере Петра Фиалы, который представил предложение на встрече европейских лидеров в феврале 2024 года, и при президенте Чехии Петра Павла.
Инициативе заключается в поиске доступных крупнокалиберных боеприпасов на мировых рынках, обеспечении их закупки за счет средств-партнеров и последующей транспортировки в Украину.
Однако нынешняя коалиция АНО, СДПГ и партии "Автомобилисты за себя" первоначально рассматривала возможность ее расформирования. В итоге все же было принято решение сохранить чешскую административную и организационную роль, но государство больше не участвует в самих закупках.
Напомним, пару недель назад президент Чехии Петр Павел заявил, что количество стран, которые финансируют "чешскую инициативу" по покупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое.
Он отметил, что сейчас в программе принимают участие лишь 9 государств вместо 18. Это произошло после возвращения Андрея Бабиша на должность премьер-министра Чехии.