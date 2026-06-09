Германия даст деньги на чешскую инициативу по поставке боеприпасов для Украины

Соответствующий анонс Писториус сделал после того, как встретился в Берлине с главой Минобороны Чехии Яромиром Зуной.

"Германия играет важную роль как поставщик военной техники и боеприпасов и, вместе с нашей оборонной промышленностью", вносит значительный вклад в безопасность Европы", - сказал Зуна в ходе своего визита в Берлин.

По словам самого Бориса Писториуса, сумма в размере 300 млн евро позволит закупить для Украины около 50 тысяч артиллерийских боеприпасов. Он назвал инициативу важным инструментом помощи и выразил благодарность Чехии за ее продолжение.

К слову, Германия является крупнейшим иностранным донором в этой инициативе, и в прошлом году страна суммарно выделила 1 млрд евро.

"Шаг Германии - отличная новость. Премьер-министр (Чехии - ред.) Андрей Бабиш должен пересмотреть свою позицию и также предоставить Украине боеприпасы против России", - подчеркнул депутат и бывший глава чешского МИД Ян Липавский в интервью Novinke.

Что известно о чешской инициативе

Отметим, что Чехия запустила проект по снарядам для Украины в 2024 году. Запуск состоялся при бывшем премьере Петра Фиалы, который представил предложение на встрече европейских лидеров в феврале 2024 года, и при президенте Чехии Петра Павла.

Инициативе заключается в поиске доступных крупнокалиберных боеприпасов на мировых рынках, обеспечении их закупки за счет средств-партнеров и последующей транспортировки в Украину.

Однако нынешняя коалиция АНО, СДПГ и партии "Автомобилисты за себя" первоначально рассматривала возможность ее расформирования. В итоге все же было принято решение сохранить чешскую административную и организационную роль, но государство больше не участвует в самих закупках.