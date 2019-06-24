Лист Трампа Кім Чен Ину допоможе відновити переговори з КНДР, - Держдепартамент

У Державному департаменті Сполучених Штатів сподіваються, що лист американського президента Дональда Трампа лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину може відновити переговори щодо ядерного роззброєння КНДР. Про це сказав глава Держдепу Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив Помпео в неділю, 23 червня, лист може прокласти шлях для нових переговорів, спрямованих на припинення ядерної програми Північної Кореї.

"Сполучені Штати готові негайно відновити переговори з Північною Кореєю", - підкреслив Помпео перед від'їздом з Вашингтона на Близький Схід.

Нагадаємо, раніше Центральне телеграфне агентство Кореї заявило про отримання Кім Чен Ином листа від Трампа. Північнокорейський лідер назвав лист американського президента "чудовим" і "високо оцінив здатність Трампа до політичної розважливості і його неймовірну мужність".

Відзначимо, 11 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав "дуже теплий" лист від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на тлі безвиході в ядерних переговорах. Трамп висловив упевненість, що обидві сторони можуть в кінцевому підсумку прийти до угоди про ядерне роззброєння КНДР.