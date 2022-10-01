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После освобождения Лимана, ожидаем старта деоккупации Луганской области, - Гайдай

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Украина, Суббота 01 октября 2022 17:49
После освобождения Лимана, ожидаем старта деоккупации Луганской области, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

После освобождения Лимана в Донецкой области следует ожидать начала деоккупации Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Что касается развития событий. После того, как Лиман оставят, если смогут и успеют оккупанты, то как раз после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области", - заявил Гайдай.

По его словам, сейчас очень много видео выкладывают оккупанты, убегая. На них видно, что россиян просто бросили, и они не знают, что делать дальше.

"После освобождения Лимана в Донецкой области на очереди может быть Кременная, а затем может быть "треугольник" - Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", - добавил Гайдай.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение 5 населенных пунктов возле Лимана.

Позже стало известно, что украинские военные вошли в Лиман.

Также было опубликовано видео, на котором видно, как оккупанты продолжают бежать из окруженного Лимана.

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