После сбоя в "Киевстаре" активизировались онлайн-мошенники: что придумали аферисты

Правоохранители предупреждают, что аферисты после сбоя в "Киевстаре" аферисты начали создавать в мессенджерах фейковые боты. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы оператора.

Украинцев призывают не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию получить на официальных источниках компании "Киевстар". Это можно сделать:

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, что вчера произошел масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Официально сеть атаковали хакеры. Возбуждено дело по восьми статьям.

Из-за сбоя в работе оператора по всей стране зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа к интернету.

Мобильный оператор и СБУ заявляют, что сегодня планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также приступить к запуску мобильной связи и интернета.

Также СБУ заявляет, что за атакой могли стоять российские хакеры из группы "Солнцепек".